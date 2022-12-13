В ближайшие три дня петербуржцы увидят северное сияние

Эксперты отметили, что увидеть зеленое свечение в небе можно только при ясной погоде.

Петербуржцы в ближайшие три дня увидят северное сияние. Об этом сообщили специалисты в tg-канале "Астро Фото Болото".

К Земле развернулась корональная дыра. Кроме того, произошло несколько вспышек на Солнце, сопровождаемых выбросом солнечной массы. Астро Фото Болото

Эксперты отметили, что увидеть зеленое свечение в небе можно только при ясной погоде. Если на неделе будет облачно, то охотникам за северным сиянием нет смысла ждать "момент".

Кроме того, специалисты отметили, что лучше всего природное явление видно на "Шепелевском маяке" и на побережьях Ладоги.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в воскресенье объявят желтый уровень погодной опасности.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото