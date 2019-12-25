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В ближайшие два дня Петербург получит партию вакцины "Гам-Ковид-Вак"
Сегодня, 21:54
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kraratau27

В ближайшие два дня Петербург получит партию вакцины "Гам-Ковид-Вак"

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После проведения более 560 тысяч инъекций "Спутника" никто из петербуржцев не жаловался на тяжелую реакцию.

В течение двух дней Северная столица должна получить партию вакцины "Гам-Ковид-Вак". Об этом сообщили в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса в Петербурге от 21 марта.

Сейчас в городе работают более 120 пунктов вакцинации. Сделать прививку можно как в поликлинике, так и в торговом центре.

В справке уточняется, что риск переболеть тяжелой формой COVID-19 выше, чем получить осложнения после вакцинации. Известно, что из более чем 560 тысяч жителей Петербурга, сделавших прививку, никто не жаловался на тяжелую реакцию после вакцинации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что губернатор считает, что в Петербурге вырос риск заражения COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, гам ковид вак, коронавирус, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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