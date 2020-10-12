В бизнес-центре на Каменоостровском ликвидировали пожар

На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа.

Спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре в доме №40 по Каменноостровскому проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило 12-го октября в 9:44. В административном здании произошло возгорание в вентиляции на площади 20 кв. метров. В 10:08 из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный номер 1-бис.

В 10:40 огонь локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли 42 человека личного состава и 12 единиц техники.

Видео: Piter.TV