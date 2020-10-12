В бизнес-центре на Каменоостровском ликвидировали пожар

Спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре в доме №40 по Каменноостровскому проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре поступило 12-го октября в 9:44. В административном здании произошло возгорание в вентиляции на площади 20 кв. метров. В 10:08 из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный номер 1-бис.
В 10:40 огонь локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.
Сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара от МЧС привлекли 42 человека личного состава и 12 единиц техники.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все