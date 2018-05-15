В библиотеке на Рубежной откроется фотовыставка о мире пингвинов

Межпоселенческая библиотека Выборгского района приглашает всех желающих на необычную выставку.

В Выборге открывается фотовыставка, посвященная жизни пингвинов в дикой природе. Необычная экспозиция разместится в стенах Межпоселенческой библиотеки Выборгского района на Рубежной улице. Об этом каналу Piter.TV рассказала заведующая отделом по работе с детьми Светлана Бадалова.

Выставка "Раньше здесь одни пингвины жили" откроется в среду, 16 мая, в 14.30. Основу экспозиции составят фотографии, снятые в ледяном мире Антарктиды. Кстати, специально для выборгской библиотеки уникальные экспонаты подготовили и привезли в Выборг специалисты Музея Арктики и Антарктики.

Наша выставка устраивается совместно с Российским музеем Арктики и Антарктики в Петербурге. Они специально для нас подготовили такую удивительную выставку. Это будут фотографии Антарктиды, снятые нашими путешественниками и исследователями.Все фотографии будет объединять одна тема - на них обязательно будут изображены пингвины. На открытие даже приедет директор музея Дукальская Мария Васильевна, это большая честь для нас. Светлана Бадалова, заведующая отделом по работе с детьми

На открытие выставки библиотекари приглашают всех желающих: мероприятие будет интересно и детям, и взрослым ценителям живой природы. Особенно тем, кто является поклонником главного символа библиотеки на Рубежной - пингвина Пинги.

Видео: Piter.TV