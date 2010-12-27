В библиотеке Алвара Аалто прозвучат романсы на стихи Франца Германа Лафермьера

Музыкально-театральная презентация книги «Людвиг Генрих фон Николаи. Письма к графам С.Р. Воронцову и А.Р. Воронцову. Год 1796» пройдет 25 октября 2019 года в 18.00 в библиотеке А. Аалто.

Музыкально-театральная презентация книги "Людвиг Генрих фон Николаи. Письма к графам С.Р. Воронцову и А.Р. Воронцову. Год 1796" пройдет 25 октября 2019 года в 18.00 в библиотеке А. Аалто.

"В программе впервые прозвучат романсы на стихи Франца Германа Лафермьера (друга Людвига Николаи). Актеры Молодежного театра прочтут отрывки из писем, а музыканты сыграют на виолончели и виоле да гамба– старинном струнном смычковым музыкальном инструменте", - рассказали в парке.

Книгу издал и презентует выборгский Музей-заповедник "Парк Монрепо". Как рассказали в парке, книгу издали специально в этом году, ведь в июне 2019 года исполнилось 275 лет со дня рождения графа Семена Романовича Воронцова.

Стоит отметить, что письма написанные Людвигом Генрихом в 1796 году из 22 тома "Архива князя Воронцова"впервые публикуются на русском языке. Они снабжены историческим и именным комментариями. В сборник включены иллюстрации из фондов "Парка Монрепо", а также иллюстрации из "Алупкинского дворцово-парковогомузея-заповедника" и музея-заповедника "Павловск".