В беседку Любашинского сада вернут ангела-хранителя 

Петербуржцы подвязали городскому хранителю теплый шарф.

В среду, 9 октября, специалисты установили в Любашенском саде ангела. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Напомним, что в прошлом месяце скульптуру забрали на ремонт. Любашинскому ангелу поменяли крепления. Скульптура установлена на скамейке у фонтана. Петербуржцы подвязали городскому хранителю теплый шарф.

Скульптуру ангела сделал петербургский кукольник Роман Широков. Она появилась в саду в конце августа после реконструкции.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы "утеплили" ангела в Измайловском саду.

Фото:Калининский район - территория развития/вк