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В беседку Любашинского сада вернут ангела-хранителя 
Сегодня, 11:31
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IRINA_CHALKINA

В беседку Любашинского сада вернут ангела-хранителя 

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Петербуржцы подвязали городскому хранителю теплый шарф.

В среду, 9 октября, специалисты установили в Любашенском саде ангела. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Напомним, что в прошлом месяце скульптуру забрали на ремонт. Любашинскому ангелу поменяли крепления. Скульптура установлена на скамейке у фонтана. Петербуржцы подвязали городскому хранителю теплый шарф.

Скульптуру ангела сделал петербургский кукольник Роман Широков. Она появилась в саду в конце августа после реконструкции. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы "утеплили" ангела в Измайловском саду.

Фото:Калининский район - территория развития/вк

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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