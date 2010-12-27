В Петербурге в бане закрыли бордель с путаной из Африки

В Петербурге закрыли притон в бане, где продавали алкоголь без лицензии.

В Санкт-Петербурге прекратили работу борделя в центре города. Притон находился в банном комплексе на 10-й Советской улице.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти рассказали, что сотрудники полиции прибыли в банный косплекс и обнаружили, что уроме банных услуг предоставлялись и интимные.

В помещении задержали четырех женщин, одна из них была африканкой. Известно, что все они оказывали сексуальные платные услуги. Кроме того, в бане работали женщины администратор и водитель.

Задержанные получили административные протоколы. Отметим, что нарушение было выявлено не только по факту проституции, но и по продаже алкоголя без лицензии. А иностранку ожидает штраф и за нарушение правил пребывания в РФ.