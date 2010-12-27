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В Петербурге в бане закрыли бордель с путаной из Африки
Сегодня, 11:40
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Shdaria
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В Петербурге в бане закрыли бордель с путаной из Африки

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В Петербурге закрыли притон в бане, где продавали алкоголь без лицензии.

В Санкт-Петербурге прекратили работу борделя в центре города. Притон находился в банном комплексе на 10-й Советской улице.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти рассказали, что сотрудники полиции прибыли в банный косплекс и обнаружили, что уроме банных услуг предоставлялись и интимные. 

В помещении задержали четырех женщин, одна из них была африканкой. Известно, что все они оказывали сексуальные платные услуги. Кроме того, в бане работали женщины администратор и водитель. 

Задержанные получили административные протоколы. Отметим, что нарушение было выявлено не только по факту проституции, но и по продаже алкоголя без лицензии. А иностранку ожидает штраф и за нарушение правил пребывания в РФ.

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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