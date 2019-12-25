В авариях Петербурга и области за прошедшие сутки пострадали 26 человек

Среди пострадавших также есть дети.

За вчерашний день, 18 июня, на территории Петербурга и области произошло 395 ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

В авариях города пострадали 15 человек, в том числе 5 детей, а в области ― 11 человек. Также было зафиксировано одно смертельное ДТП на территории Ленинградской области.

Piter.TV рассказал о трагической аварии в Тосненском районе. Водитель сбил дорожного рабочего и на скорости врезался в асфальтоукладчик.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK