В аварии в Ленобласти пострадал ребенок

По факту происшествия проводится проверка.

В воскресенье, 22 сентября, в Кировском районе Ленинградской области произошла массовая авария, в которой пострадали дети. Об этом Piter.TV сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как стало известно, инцидент случился в 12:30 на 145 км Южного полукольца. На участке дороги столкнулись три легковых автомобиля – Грейт Волл, СанЯнг, ВАЗ2107. В результате ДТП пострадали две женщины и несовершеннолетний ребенок 2002 года рождения. Пострадавший получил ушиб мягких тканей и находится в удовлетворительном состоянии, у взрослых диагностировали повреждения средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали о смертельном ДТП на КАД, где иномарка "влетела" под фуру.

Фото: Piter.TV