  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии в Кировском районе пострадали двое
Вчера, 22:25
135
smirenny

В аварии в Кировском районе пострадали двое

0 0

Травмы получили водители автомобилей.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 11 июня около трех часов дня на третьем километре автодороги подъезда к городу Шлиссельбург произошло ДТП. 

Сообщается, что столкнулись Kia Picanto и Datsun. После столкновения Picanto наехал на двух припаркованных Hyundai и Lada. 



50-летняя женщина, управлявшая Kia и 30-летний водитель Datsun получили травмы. Причины ДТП выясняются. 

Ранее мы писали, что на Московском шоссе произошло ДТП с участием 6 машин. 

Фото:  "Дорожный инспектор" / Вконтакте  

Теги: авария, дтп, столкновение
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии