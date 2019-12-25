В аварии в Кировском районе пострадали двое

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 11 июня около трех часов дня на третьем километре автодороги подъезда к городу Шлиссельбург произошло ДТП.
Сообщается, что столкнулись Kia Picanto и Datsun. После столкновения Picanto наехал на двух припаркованных Hyundai и Lada.
50-летняя женщина, управлявшая Kia и 30-летний водитель Datsun получили травмы. Причины ДТП выясняются.
Ранее мы писали, что на Московском шоссе произошло ДТП с участием 6 машин.
Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте
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