В аварии в Кировском районе пострадали двое

Травмы получили водители автомобилей.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 11 июня около трех часов дня на третьем километре автодороги подъезда к городу Шлиссельбург произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись Kia Picanto и Datsun. После столкновения Picanto наехал на двух припаркованных Hyundai и Lada.





50-летняя женщина, управлявшая Kia и 30-летний водитель Datsun получили травмы. Причины ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что на Московском шоссе произошло ДТП с участием 6 машин.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте