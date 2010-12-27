В аварии у Кингисеппа пострадали пять человек

Утро 23 сентября началось печально для двух автомобилей. Фотографии жесткой аварии появились в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. На шестом километре пути к Кингисеппу "Фольксваген Мультивен" столкнулся с "ВАЗ 2112". Иномарка не предоставила отечественной легковушке преимущество в движении, поворачивая налево, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. В результате аварии пострадали пятеро: оба водителя и трое пассажиров "ВАЗа". Все находящиеся в отечественном автомобиле, 1991 годов рождения, 1984 и 1988 г.р., получили травмы средней степени тяжести и тяжелые травмы. 65-летний водитель "Фольксвагена" отделался легкими травмами.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Киришах утром произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Фото: ВКонтакте