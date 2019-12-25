В аварии под Петербургом ребенок пострадал из-за незафиксированного детского кресла

Шестилетнюю девочку отпустили в удовлетворительном состоянии долечиваться амбулаторно.

Во вторник, 17 августа, в Выборгском отделе ГИБДД сообщили, что сегодня около половины одиннадцатого вечера на последнем светофоре на выезде из Выборга по Леншоссе 41-летний водитель "Форда" торопился и решил проехать перекресток на мигающий "зеленый" из-за чего врезался в "Рено", который поворачивал налево.

В результате аварии пострадала шестилетняя пассажирка "Форда", которая сидела в детском удерживающем устройстве. Она была пристегнута, однако само кресло не было зафиксировано в системе IZOFIX. Медики осмотрели маленькую пациентку и оказали необходимую помощь. Пострадавшую отпустили домой.

Полицейские напоминают, что водителям и пассажирам необходимо пристегиваться, тем самым относиться к требованиям безопасности ответственно. Необходимо тщательнее соблюдать ПДД, когда в машине находится ребенок.

Ранее мы писали, что момент ДТП с участием машины Росгвардии на Петроградской набережной попал на видео.

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