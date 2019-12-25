В аварии на дороге "Городец-Конезелье" погиб мужчина

Водитель авто погиб на месте.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 24 февраля в 19:20 произошло ДТП в Лужском районе Ленобласти на седьмом километре автодороги "Городец-Конезелье".

Предполагается, что 54-летний водитель ВАЗ 2114 в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, съехал в кювет, где авто наехало на дерево и опрокинулось. Мужчина погиб на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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