После двух столкновения с авто и бордюрным камнем в "Рено" на Выборгском шоссе пострадали два человека

Правоохранители выявили, что водитель нарушила требование дорожного знака.

Виновницу ДТП в Выборгском районе госпитализировали после аварии в тяжелом состоянии. Также пострадал ее пассажир, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП произошло 26-го августа около 10:00 на перекрестке Выборгского шоссе и улицы Хошимина. Женщина 1973-го года рождения на "Рено Дастер" двигалась в крайнем левом ряду и при движении прямо нарушила требование дорожного знака, который запрещал поворот налево из этой полосы. В результате она столкнулась с соседним автобусом, которые ехал с пассажирами. После этого "Рено" влетел в бордюрный камень и выехал на встречную полосу, где врезался в другое авто.

В результате ДТП пострадали два человека. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге спасли пьяного мужчину, решившего искупаться в Неве.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK