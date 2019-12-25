В аварии на КАД пострадал человек в районе Мурино

Запчасти от машины вылетели на внутреннее кольцо, где зацепили еще два автомобиля.

В четверг, 2 июня, на внешнем кольце КАД в ДТП пострадал человек в районе Мурино. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По данным Упрдор "Северо-Запад", авария произошла в 17:53 на 30-м километре КАД. Водитель наехал на барьерное ограждение, после чего столкнулся с тремя машинами и врезался в противоположное ограждение. В результате пострадал один человек.

Запчасти от машины вылетели на внутреннее кольцо, где зацепили еще два автомобиля. ДТП заняло первую, третью и четвертую полосы.

Фото: piter.tv