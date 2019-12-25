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В аварии на КАД пострадал человек в районе Мурино
Сегодня, 22:18
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В аварии на КАД пострадал человек в районе Мурино

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Запчасти от машины вылетели на внутреннее кольцо, где зацепили еще два автомобиля.

В четверг, 2 июня, на внешнем кольце КАД в ДТП пострадал человек в районе Мурино. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По данным Упрдор "Северо-Запад", авария произошла в 17:53 на 30-м километре КАД. Водитель наехал на барьерное ограждение, после чего столкнулся с тремя машинами и врезался в противоположное ограждение. В результате пострадал один человек. 

Запчасти от машины вылетели на внутреннее кольцо, где зацепили еще два автомобиля. ДТП заняло  первую, третью и четвертую полосы. 

Фото: piter.tv

Теги: авария, мурино, пострадавший
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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