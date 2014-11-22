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В атриуме Главного штаба установят "Елку Мира"
Сегодня, 13:05
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В атриуме Главного штаба установят "Елку Мира"

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В этом году все желающие тоже могут принять участие в конкурсе по созданию праздничных шаров.

В атриуме Главного штаба установят "Елку Мира". Ее украсят шарами и игрушками, которые сделают участники международного конкурса поделок Создай экспонат для Эрмитажа" за 2017-2021 годы. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Большинство игрушек приедут в Северную столицу из стран СНГ. Также в город на Неве отправят украшения авторы из Америки, Японии и Австралии. 

В этом году все желающие тоже могут принять участие в конкурсе по созданию праздничных шаров. Тема этого года – "Сохраняя традиции". Мастера сделают игрушки, которые будут рассказывать о традициях народов России и мира. Жюри отберет 100 лучших работ.

Свои заявки на участие в конкурсе можно отправлять до 7 декабря.

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Фото: Pxhere

Теги: главный штаб, елка мира, новый год, подготовка в новому году, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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