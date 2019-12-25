В ангаре на Краснопутиловской улице заметили задымление

Вечером в понедельник, 7 декабря, в ангаре на Краснопутиловской улице, 65, заметили сильное задымление, сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что к ангару пристроено помещение котельной, где находится три тонны масла. Огонь распространился по всей площади. Позже спасатели уточнили, что горит котельная, масло и ангар – нет. На данный момент пожарные продолжают ликвидировать пожар. Причины возгорания неизвестны.
Ранее мы писали, что в пожаре на проспекте Кузнецова пострадала пенсионерка.
Фото: Piter.TV
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