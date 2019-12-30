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В аэропорту Толмачево полицейские задержали авиадебошира, прилетевшего из Бангкока
Сегодня, 12:13
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MShaffter

В аэропорту Толмачево полицейские задержали авиадебошира, прилетевшего из Бангкока

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Пассажир рейса из Бангкока нецензурно выражался, оскорблял стюардесс и пассажиров и ударил соседку.

Сотрудники транспортной полиции аэропорта Толмачево задержали нарушителя общественного порядка 34-летнего жителя Новосибирска.

МВД сообщает, что сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево  был принят сигнал о том, что на самолете, прилетающем из Бангкока, один из пассажиров ведет себя агрессивно. 

Во время полета гражданин с видимыми признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания, просьбы, а затем и требования работников авиакомпании реагировал агрессивно, а также ударил сидящую рядом женщину.

МВД МЕДИА

На земле сотрудники полиции встретили дебошира. Им оказался 34-летний житель Новосибирска в сильном алкогольном опьянении. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении и уголовное дело.

Отделом дознания линейного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

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Фото: МВД МЕДИА

 

 

Теги: авиадебошир, новости новосибирска, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество,

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