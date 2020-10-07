В администрации Выборгского района поздравили педагогов с Днем учителя

Глава МО «Выборгский район» Дмитрий Никулин поблагодарил учителей за их труд и вручил награды за достижения в профессиональной деятельности.

5 сентября в администрации Выборгского района поздравили учителей с профессиональным праздником и наградили победителей конкурсов.

Ко Дню учителя трем педагогам региона присудили звание "Почетный учитель Ленинградской области", среди них – учитель русского языка и литературы Нина Павловна Ефименко из 14-й школы города Выборга.

Также 5 педагогов Выборга и Выборгского района получили награды за высокие достижения в педагогической деятельности. Поздравил учителей с праздником и вручил награды глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Я думаю, что ваша профессия по важности сродни профессии врача. Врач отвечает за здоровье, а вы отвечаете за то, каким сформируется человек в определенный период. Нам всегда приятно, что наш Выборгский район на лидирующих позициях и это все благодаря вам, потому что вы отдаёте себя работе на 100 процентов. Думаю, нет человека в вашей профессии, которому бы это не нравилось. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район".

Победителями конкурса, который проходит в рамках нацпроекта "Образование", стали учитель английского языка школы №10 Елена Кондратова и учитель биологии школы № 8 Ирина Семенова.

В областном конкурсе "Лучшие практики дистанционного обучения" руководители учебных заведений Выборгского района также в числе победителей.

В номинации "Лучшие управленческие практики организации дистанционного обучения в образовательных организациях" среди городских учреждений победу одержала директор школы №10 Ольга Лобанкова, среди сельских – директор Первомайского центра образования Ольга Карманова.

Помимо этого, звание лауреата областного конкурса профессионального педагогического мастерства в 2020 году в номинации "Учитель года" присвоено педагогу иностранного языка гимназии г. Выборга Дарье Ермолаевой.

