В Железногорске Красноярского края водитель сбил женщину с коляской и двумя детьми

Женщина с детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал 69-летний водитель.

В Железногорске пожилой водитель сбил на зебре женщину с двумя маленькими детьми.

ДТП произошло светлым днем 23 июня. В районе дома № 15 по улице Свердлова 69-летний водитель на "Тойоте" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с коляской и двумя маленькими детьми. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Характер травм не уточняется.

ГИБДД выясняет все обстоятельства данной аварии.

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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю