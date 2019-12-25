В ЖК "Любоград" в Стрельне возведут новую поликлинику

Проект предусматривает пропускную способность до 420 посещений за смену, что позволит обеспечить качественное медицинское обслуживание для большого числа жителей.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в Петродворцовом районе на территории жилого комплекса "Любоград". Поликлиника будет находиться в поселке Стрельна на Красносельском шоссе, что обеспечит население района доступом к необходимым медицинским услугам, сообщил портал "Строительный Петербург".

Открытие нового поликлинического учреждения станет значительным шагом к повышению уровня медицинского обслуживания в Стрельне и близлежащих территориях. Проект предусматривает пропускную способность до 420 посещений за смену, что позволит обеспечить качественное медицинское обслуживание для большого числа жителей. Основное внимание будет сосредоточено на первичной медицинской помощи, профилактических мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни, а также диспансеризации и реабилитации.

В проект входит двухэтажное здание, оснащенное современными медтехниками, отвечающее всем санитарным нормам. Поликлиника также будет иметь специальное инфекционное отделение с отдельным входом, что позволит минимизировать риски для здоровья пациентов и повысить общую безопасность.

Строительство этого медучреждения является частью программы по модернизации городской инфраструктуры, направленной на улучшение качества жизни в Петербурге.

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Фото: портал "Строительный Петербург"