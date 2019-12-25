В Горелово построят детский сад на 120 мест

Учебное заведение рассчитано на 120 мест для детей в возрасте от одного до семи лет.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на возведение детского сада в Красносельском районе, на участке 16А по Красносельскому шоссе, в микрорайоне Горелово. Этот проект входит в адресную инвестиционную программу и будет способствовать улучшению социальной инфраструктуры города, пишет портал "Строительный Петербург".

Учебное заведение рассчитано на 120 мест для детей в возрасте от одного до семи лет. В саду будут созданы зоны для игр и обучения, столовая, медкабинет, места для отдыха и даже бассейн. Особое внимание будет уделено физическому развитию детей: наличие бассейна позволит им развивать координацию и уверенность в воде. На территории детского сада предусмотрены современные игровые площадки с навесами, а все входы будут оборудованы для удобства людей с ограниченными возможностями, что обеспечит доступность и безопасность для всех посетителей.

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Фото: портал "Строительный Петербург"