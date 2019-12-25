Актовый зал для школы №251 строят в Кировском районе

Комфортный интерьер, удобные кресла и качественная акустика позволят проводить разнообразные мероприятия, концерты и собрания.

В Кировском районе Петербурга началось строительство нового актового зала для общеобразовательной школы №251, расположенной на улице Солдата Корзуна, дом 15. Как информирует портал "Строительный Петербург", служба Госстройнадзора уже выдала разрешение на проведение работ.

Новый актовый зал будет вмещать 200 человек и оборудован современными системами для звукового и видеосопровождения. Комфортный интерьер, удобные кресла и качественная акустика позволят проводить разнообразные мероприятия, концерты и собрания.

Строительство зала станет значимым шагом в развитии инфраструктуры школы и предоставит удобные условия для творческих занятий и образовательных мероприятий. Новый зал станет центральным местом в школьной жизни, объединяя учащихся, учителей и родителей, и станет платформой для развития талантов учеников.

Ранее мы сообщили о том, что новые индикаторы для повышения эффективности строительного надзора утверджены Минстроем РФ.

Фото: Pxhere