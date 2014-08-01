Новые индикаторы для повышения эффективности строительного надзора утверджены Минстроем РФ

Новые индикаторы включают данные о применении дисциплинарных мер к членам саморегулируемых организаций (СРО) дважды или более раз в течение одного календарного года.

22 августа 2024 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выпустило приказ № 560/пр., направленный на укрепление федерального контроля в строительстве. Документ, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 24 сентября 2024 года под номером 79563, изменяет список индикаторов риска нарушений обязательных требований в области строительного надзора, пишет портал "Строительный Петербург".

Новые индикаторы включают данные о применении дисциплинарных мер к членам саморегулируемых организаций (СРО) дважды или более раз в течение одного календарного года. Это относится к строительным, реконструктивным и капитальным работам. Также рассматриваются случаи приостановления права выполнять строительные работы, кроме тех, которые были отменены через суд. Эти меры помогают выявить потенциальные нарушения обязательных требований и проектной документации подрядчиками.

Приказ Министерства строительства РФ направлен на повышение качества и безопасности строительных работ, а также улучшение системы федерального надзора, уменьшая риски нарушений на объектах капитального строительства.

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Фото: Piter.TV