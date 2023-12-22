В Запорожской области задержали двух 17-летних наркосбытчиков

Материалы по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В Запорожской области полицейские задержали двух 17-летних наркосбытчиков. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, у одного из задержанных обнаружили 27 свертков с наркотиками. Оба получали партии запрещенных веществ, фасовали их на мелкие дозы, после чего сбывали бесконтактным способом на территории города и близлежащих населённых пунктов. Материалы по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области задержали наркокурьера, перевозившего около 10 кг запрещенных веществ.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА