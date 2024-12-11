В Запорожской области гражданина России задержали за подозрение в госизмене

Местный житель раскаялся в работе на зарубежных кураторов из ВСУ.

Сотрудники российского регионального управления силового ведомства по Запорожской области задержали мужчину 1990 года рождения, подозреваемого в государственной измене. Соответствующую информацию в социальных сетях распространи ла пресс-служба УФСБ РФ по новому региону. Специалисты из надзорного ведомства установили, что подозреваемый выполнял задание от иностранного куратора. Злоумышленнику удалось изъять из тайника самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, прочие компоненты. Далее эти объекты незаконно были перемещены и сохранены по месту жительства фигуранта расследования. Местный житель пояснил, что в его планах было дальнейшее совершение акции террористического характера.

В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении подозреваемым инициативного контакта посредством иностранного интернет-мессенджера с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. пресс-служба УФСБ РФ по новому региону

В настоящее время в отношении гражданина РФ ведется уголовное дело по статьям за государственную измену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Под Авдеевкой обнаружили тайник ВСУ с иностранным вооружением.

Фото и видео: УФСБ России по Запорожью