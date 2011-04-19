В петербургском ЗакСе уточнят понятие "ресторан"

Это позволит добросовестным предприятиям общественного питания этой категории работать без ограничений временных рамок в соответствии с федеральным законодательством.

В понедельник, 22 июля, в городском Парламенте состоялось IV заседание рабочей группы по реализации закона о розничной продаже алкоголя, созданной при бюджетно-финансовом комитете ЗакСа Северной столицы.

Депутат городского парламента Дмитрий Панов сообщил в своем Telegram-канале, что основной темой заседания стало обсуждение проекта закона Петербурга, устанавливающего дополнительные требования к продаже алкоголя в городских заведениях общественного питания.

В рамках повестки депутаты обсудили необходимость уточнения понятия "ресторан", что позволит добросовестным предприятиям общественного питания этой категории работать без ограничений временных рамок в соответствии с федеральным законодательством.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)