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В ЗакСе отказались снижать муниципальный фильтр на губернаторских выборах
Сегодня, 16:55
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В ЗакСе отказались снижать муниципальный фильтр на губернаторских выборах

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Также парламентарии не поддержали ещё одну инициативу партии "Яблоко" о сокращении числа подписей, необходимых для участия в выборах самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий.

Парламентарии петербургского Законодательного собрания (ЗакСа) не приняли поправки, которые были направлены на снижение муниципального фильтра для участия в выборах губернатора Северной столицы. С соответствующей инициативой выступила фракция "Яблоко".

Таким образом, депутаты не внесли изменений в законопроект, созданный для исключения устаревших терминов из действующего закона о выборах. "Яблочники" предлагали снизить уровень поддержки муниципальных депутатов, необходимый для участия в губернаторских выборах, с 10 до 5%.

Также не была поддержана ещё одна инициатива партии о сокращении числа подписей, необходимых для участия в выборах самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий.

Ранее мы сообщили о том, что депутат ЗакСа Петербурга предложил ввести налог на электросамокаты.

Фото: Piter.TV

Теги: закс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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