В ЗакСе отказались снижать муниципальный фильтр на губернаторских выборах

Парламентарии петербургского Законодательного собрания (ЗакСа) не приняли поправки, которые были направлены на снижение муниципального фильтра для участия в выборах губернатора Северной столицы. С соответствующей инициативой выступила фракция "Яблоко".
Таким образом, депутаты не внесли изменений в законопроект, созданный для исключения устаревших терминов из действующего закона о выборах. "Яблочники" предлагали снизить уровень поддержки муниципальных депутатов, необходимый для участия в губернаторских выборах, с 10 до 5%.
Также не была поддержана ещё одна инициатива партии о сокращении числа подписей, необходимых для участия в выборах самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий.
Ранее мы сообщили о том, что депутат ЗакСа Петербурга предложил ввести налог на электросамокаты.
Фото: Piter.TV
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