В Забайкалье во время ссоры подросток застрелил отца

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Забайкалье несовершеннолетний подросток застрел отца во время конфликта.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что во время ссоры на фоне неприязненных отношений между отцом и несовершеннолетним сыном, подросток произвел несколько выстрелов из ружья в лицо и тело родителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение смерти другому человеку". Следователи провели первоначальные процессуальные действия на месте происшествия. Произведён осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента.

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