В Забайкалье потушили пожар в банно-оздоровительном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в ночь на 22 сентября в Чите. Поступило сообщение о возгорании комплекса "Русская усадьба". Площадь огня составила 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
В тушении пожара участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники. Забор воды проводился из озера Кенон. Спустя время возгорание ликвидировали.
Ранее мы сообщали, что под Ростовом-на-Дону загорелся камыш от удара молнии.
Видео: МЧС России
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