В тушении пожара участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники.

В Забайкалье потушили пожар в банно-оздоровительном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 22 сентября в Чите. Поступило сообщение о возгорании комплекса "Русская усадьба". Площадь огня составила 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении пожара участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники. Забор воды проводился из озера Кенон. Спустя время возгорание ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что под Ростовом-на-Дону загорелся камыш от удара молнии.

Видео: МЧС России