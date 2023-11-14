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В Забайкалье потушили пожар в банно-оздоровительном комплексе

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В тушении пожара участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники.

В Забайкалье потушили пожар в банно-оздоровительном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 22 сентября в Чите. Поступило сообщение о возгорании комплекса "Русская усадьба". Площадь огня составила 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении пожара участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники. Забор воды проводился из озера Кенон. Спустя время возгорание ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что под Ростовом-на-Дону загорелся камыш от удара молнии.

Видео: МЧС России

Теги: забайкалье, мчс россии, пожар, чита
Категории: Лента новостей, Новости России,

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