В Забайкалье поезд раздавил огромное стадо редких антилоп

Вид является исчезающим и занесен в Красную книгу.

На территории Забайкальского края электропоезд раздавил огромное стадо редких антилоп. В настоящее время администрация железной дороги проводит служебное расследование по факту трагедии. Известно, что погибли монгольские дзерены, которые занесены в Красную книгу как редчайший исчезающий вид. Издание Readovka в социальных сетях уточнило, что состав двигался по южному ходу Забайкальской железной дороги. В какой-то момент машинист догнал крупную группу животных, которая бежала по путям. Специалист решил не останавливать поезд, поэтому колеса перемололи несчастных копытных за несколько секунд. Инцидент произошел около посёлка Забайкальск.

В пресс-службе ЗабЖД указали, что начали расследования, поэтому запросят у Даурского заповедника и регионального министерства по природным ресурсам данные о миграционных маршрутах антилоп. В комментариях к новости некоторые пользователи сочувствуют машинисту. Они напомнили, что тормозной путь мчащегося поезда составляет не менее одного километра. Другие же говорят о том, что ему следовали применить экстренное торможение.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости