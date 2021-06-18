В ГУ МЧС по региону занимаются ликвидацией последствий стихии.

В Забайкалье паводком подтопило 35 жилых домов, 44 приусадебных участка, а также разрушил семь деревянных переправ через реки. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС. В настоящее время в два района направлены аэромобильные группы спасателей. Они займутся адресной помощью местному населению. В операции задействованы 47 человек личного состава, девять единиц спецтехники и четыре плавучих средства.

Обильные осадки прошли на территориях четырех районов Забайкальского края - Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Шелопугинского, Балейского. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Специалисты уточнили, что частично затруднено транспортное сообщение между некоторыми населенными пунктами. Подтопленными остаются четыре участка дорог. В пострадавшие районы направлены пневмокаркасные модули. С их помощью сотрудники ГУ МЧС будут руководить устранением последствий природной стихии. В общей сложности в ликвидации последствий привлечены 151 человек и 35 единиц техники.

Известно, что из своих берегов вышла река Шилка. Несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира. В списке - населенные пункты Усть-Карп и Верхние Куларки (с населением в 600 человек). Доставка продуктов, лекарств и необходимых вещей туда осуществляется при помощи представителей транспортной полиции. Полиция также транспортировала в районный центр пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В Газимуро-Заводском районе отрезанными оказались 11 населенных пунктов с населением 1 784 человека. В Нерчинско-Заводском районе сели размыли проезд к селу Аргунск. В Шелопугинском районе нет проезда к 13 селам, размыты два деревянных моста.

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