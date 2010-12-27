В Забайкалье троих подростков арестовали за изнасилование и убийство

О произошедшем доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкины.

Столичные следователи выехали в Забакакальский край, чтобы расследовать дело об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины тремя подростками. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, инцидент случился 27 октября в Кыринском районе . Два 16-летних и один 15-летний подростки проникли в частный дом, изнасиловали женщину и сильно избили 40-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.

В данный момент двое подозреваемых заключены под стражу, третий - под домашний арест. По данным расследования, молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности.

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Видео: Питер ТВ, Los Angeles Times, Demonracer2