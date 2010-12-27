В Югре на реке пропали два школьника

Подростки отправились на рыбалку на моторной лодке.

В Югре возбуждено уголовное дело по факту пропажи двух школьников.

Сообщается, что местные жители обнаружили пустую плывущую лодку с работающим мотором и сообщили в полицию. Сотрудникам полиции удалось установить, что на этой лодке два школьника 2003 и 2004 годов рождения отправились на рыбалку. Детей ищут, но они пока не найдены.

По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело.

По факту безвестного исчезновения подростков Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа выехала в Саранпауль. СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сотрудники полиции, спасатели и местные жители ищут детей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: cdn.vyksa.org