В Ярославской области ночью сгорел корпус православной гимназии

Один взрослый и 33 ребенка были эвакуированы из загоревшегося здания.

Сегодня во втором часу ночи сгорел один из корпусов Свято-Алексиевской пустыни в Переславле-Залесском, сообщает в соцсетях Переславская епархия Русской Православной Церкви. Общая площадь пожара составила 272 квадратных метра.

В здании было два запасных выхода, имелся гидрант и пожарные рукава. До приезда пожарных подразделений тушить пожар начала собственная команда. 33 ребенка и 1 взрослый были эвакуированы и размещены в соседнем корпусе. Пострадавших из-за пожара нет.

В ликвидации пожара принимали участие 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 3 единицы техники, сообщают в региональном МЧС.

Судя по фотографиям, здание полностью сгорело.

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Фото: ВК, Переславская епархия Русской Православной Церкви