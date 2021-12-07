В Ярославской области задержали подростка, призывавшего к насилию над правоохранителями

Мальчик сам создал взрывчатку и планировал провести резонансную акцию.

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали подростка, призывавшего к насилию над правоохранителями. Об этом рассказали представители Центра общественных связей надзорного ведомства. Специалисты считают, что мальчик планировал реализовать резонансные акции в своем регионе, а также занимался изготовлением взрывчатки (триперекиси ацетона). Операция по выявлению подозреваемого проводилась при участии сил Следственного комитета.

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Предполагаемым злоумышленником оказался студент одного из местных специальных учебных учреждений, проживающий в поселке Каменка Рыбинского района. Мальчик родился в 2005 году. Он являлся участником нескольких закрытых групп в мессенджере Telegram, которые объединяют радикально настроенных граждан. В социальных сетях юноша призывал к насильственным действиям против представителей закона, а также надеялся дестабилизировать социально-политическую обстановку в области.

Во время обысков у подростка силовики изъяли самодельное бризантное взрывчатое вещество, а также компоненты для его синтеза. Против фигуранта расследования ведутся уголовные дела по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223.1 УК РФ. Решается вопрос о заключении юноши под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ

