В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошел вечером 9 апреля на Волжской набережной в Рыбинске. Водитель автомобиля Ford совершил наезд на двух мальчиков. Один скончался на месте, другой умер в больнице.
После происшествия водитель скрылся с места происшествия, но его задержали очевидцы и передали полиции. Мужчину доставили в отдел. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте.
Видео: Telegram / УМВД России по Ярославской области
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