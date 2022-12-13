После происшествия водитель скрылся с места происшествия, но его задержали очевидцы и передали полиции.

В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 9 апреля на Волжской набережной в Рыбинске. Водитель автомобиля Ford совершил наезд на двух мальчиков. Один скончался на месте, другой умер в больнице.

После происшествия водитель скрылся с места происшествия, но его задержали очевидцы и передали полиции. Мужчину доставили в отдел. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что автобус без водителя наехал на пешеходов в Шымкенте.

Видео: Telegram / УМВД России по Ярославской области