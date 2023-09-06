В Ярославской области полицейские задержали подозреваемую в хищении более 136 миллионов рублей

Ирина Волк рассказала о преступлении, совершенном в Красноярском крае.

Оперативники уголовного розыска российских правоохранительных органов и Росгвардии задержали подозреваемую в хищении денежных средств в особо крупном размере. Фигуранткой расследования оказалась жительница Ярославской области 1956 года рождения. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что местонахождение женщины установлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Красноярского края.

В марте злоумышленница, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему деньги. пресс-слкжба МВД России

В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в Красноярск, где ей выберут меру пресечения. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Полицией задержан мужчина, который украл выручку из магазина в Подмосковье, проломив стену отвёрткой.

Фото и видео: МВД Медиа