В Ярославле задержан наркоторговец, планировавший перевозить мефедрон в автоколёсах

Полиция установила местонахождение криминальной лаборатории по изготовлению наркотиков.

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, который планировал перевозить мефедрон на автомобильных колесах. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Согласно предварительным сведениям, злоумышленник узнал из теневого сегмента Интернета о способе изготовления синтетических запрещенных веществ в домашних условиях. Затем местный житель из Ярославля решил наладить криминальный бизнес.

Своей противоправной деятельностью мужчина занимался в частном доме, расположенном на территории одной из деревень Борисоглебского района. пресс-служба МВД по Ярославской области

Оперативники нашли и изъяли лабораторное оборудование, а также канистры с химическими реактивами, необходимыми для изготовления "синтетики". Дополнительно обнаружены несколько автомобильных шин, в которые подозреваемый с целью конспирации спрятал 25 килограммов готового товара, подготовленного к реализации клиентам. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Сейчас наркоторговец отправлен под стражу.

В Башкирии группа подростков осквернила Вечный огонь.

Фото и видео: МВД медиа