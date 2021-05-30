Мужчина хотел проверить работу силовиков России.

В Ярославле задержали мужчину, который грозил устроить взрыв в здании областного УФСБ. Мужчина самостоятельно признался российским силовикам в том, что он является террористом. Инцидент зафиксирован 3 октября. Подозреваемый дозвонился диспетчеру и рассказал о плане по нападению на здание правоохранительной структуры. В результате оперативно-розыскных мероприятий силовики установили личность местного жителя.

Я умышленно позвонил с целью парализовать их работу. Я сообщил, что у меня есть граната, и я готов ей воспользоваться. Работой ФСБ остался доволен. Ребята справились четко и очень оперативно. ФСБ — сила. допрос подозреваемого

Мужчина добавил, что также рассказал диспетчеру о двух автоматах. Он пояснил, что ждет силовиков, оставаясь в черном джипе, припаркованном у здания регионального ФСБ РФ. В настоящее время подозреваемый раскаялся в совершенном и признал вину. Свой поступок гражданин объяснил тем, что хотел убедиться в том, что силовики действительно реагируют на подобные звонки, а также он хотел проверить, смогут ли они определить местоположение преступника. В настоящее время установлено, что звонивший находился в федеральном розыске.

ФСБ задержала агента СБУ из Херсона за шпионаж против ВС РФ.

Фото и видео: УФСБ по региону