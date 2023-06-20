В тушении пожара задействовали 15 единиц техники и 36 человек личного состава.

В Ярославле локализовали пожар на складах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Инцидент произошел на проспекте Октября. В складских помещениях началось возгорание. Площадь огня составила 2,5 тысячи квадратных метров.

В тушении пожара задействовали 15 единиц техники и 36 человек личного состава. По предварительной информации, на складах находились лакокрасочные материалы.

Ранее мы сообщали, что в крупном парке развлечений в Германии произошел пожар.

Видео: ГУ МЧС России по Ярославской области