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В Ярославле локализовали пожар на складах

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В тушении пожара задействовали 15 единиц техники и 36 человек личного состава.

В Ярославле локализовали пожар на складах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Инцидент произошел на проспекте Октября. В складских помещениях началось возгорание. Площадь огня составила 2,5 тысячи квадратных метров.

В тушении пожара задействовали 15 единиц техники и 36 человек личного состава. По предварительной информации, на складах находились лакокрасочные материалы.

Ранее мы сообщали, что в крупном парке развлечений в Германии произошел пожар.

Видео: ГУ МЧС России по Ярославской области

Теги: пожар, склады, ярославль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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