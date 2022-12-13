Преступники похитили часть средств по госконтракту в Крыму.

В Ялте осуждены четверо фигурантов дела о мошенничестве при ремонте водохранилища. Соответствующее заявление сделали региональные представители пресс-службы ФСБ России. Специалисты уточнили, что городской суд вынес вердикт в отношении граждан, которые признаны виновными в нелегальном получении из бюджета 8,8 миллионов рублей при реализации контракта по ремонту узла водосброса Загорского водохранилища (по части 4 статьи 159 УК РФ). Следственные органы установили, что во время проведения капитального ремонта местного объекта (конструкций быстротока) хищение произошло по контракту с общей стоимостью свыше 54 млн рублей. Пострадавшей стороной оказался ГУП РК "Водоканал Южного берега Крыма".

В октябре 2019 года указанные лица вступили в преступный сговор с целью присвоения денежных средств ГУП РК "Водоканал ЮБК" в особо крупном размере, то есть их хищение путем обмана сотрудников водоканала, подрядных и контролирующих организаций. пресс-служба ФСБ по Крыму

Силовики подчеркнули, что один из участников преступной группы создавал видимость выполнения всех заявленных работ по контракту в полном объеме, а также вносил в документацию заведомо ложные завышенные сведения по объемам мероприятий, стоимости работ и качестве. Он дополнительно подписал документ совместно с инженерами от независимого строительного контроля, после чего передал подельникам часть денег за молчание. В судебной инстанции "Водоканал ЮБК" заявил гражданский иск о взыскании с подсудимых причиненного вреда. На текущий момент этот ущерб возмещен частично на сумму в 0,6 миллиона рублей. Судья приговорил представителя субподрядчика к 1,5 годам заключения в колонии строгого режима, а представителя генерального одрядчика и одного из инженеров стройконтроля к 1,5 годам колонии общего режима. Еще один инженер получил 1,5 года лишения свободы условно при испытательном сроке в три года.

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Фото и видео: Telegram / Крым24