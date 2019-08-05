В Якутске физрук - педофил полгода насиловал 13-летнюю ученицу

Суд приговорил бывшего учителя к 20 годам колонии строгого режима.

В Якутске в одной из школ учитель физкультуры полгода насиловал несовершеннолетнюю ученицу.

Следствием установлено, что физрук с декабря 2017 года по май 2018 года совершал насильственные действия сексуального характера над своей ученицей в спортзале школы, в автомобиле мужчины и в его квартире. На момент начала совершения ряда преступлений школьнице было 13 лет. Пресекли действия развратника родители, увидев в телефоне дочери переписку с извращенцем.

Мужчину немедленно уволили из школы, по факту развратных и насильственных действий было возбуждено уголовное дело по статьям "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста" (доказано 14 эпизодов), "изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста" (доказано 15 эпизодов) и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Состоявшийся суд признал мужчину виновным в данных преступлениях и назначил ему 20 лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет.

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Видео: архив Piter.TV

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