В Якутии сварщик золотодобывающего предприятия похитил золото на 3,8 миллионов рублей

На протяжении лета мужчина воровал ценный металл.

В Якутии пресечена незаконная перевозка природного золота стоимостью порядка 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Представители закона по Оймяконскому району остановили на федеральной трассе внедорожник, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Он работал сварщиком на одной из местных золотодобывающих организаций. Во время досмотра у подозреваемого оперативники выявили свёртки с металлом жёлтого цвета. Лабораторные исследования подтвердили, что вещество является россыпным золотом. Его вес составил менее кг. Стоимость - около 3,8 млн рублей.

В МВД РФ считают, что преступник похищал металл на протяжении всего лета. Они имел свободный доступ к оборудованию, а также соорудил самодельную "ловушку" для золота. Он устанавливал ее во обеденное время, когда коллеги уходили с места работы.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дело по части 4 статьи 158 УК РФ, а также части 4 статьи 191 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

