В ОПГ входило пятеро участников.

В Москве полицейские задержали группу мошенников, которые обманывали пенсионеров. Об этом сообщается официальный представитель ГУ МВД РФ на сайте правоохранительных органов. Ирина Волк рассказала, что подозрение пало на пятерых человек. Они прибыли в столицу РФ из других регионов и стран ближнего зарубежья.

Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей всех потерпевших, а также других возможных эпизодов криминальной деятельности обвиняемых. Ирина Волк,официальный представитель МВД России

Оперативники полагают, что члены ОПГ несколько месяцев работали с потенциальными жертвами. Они представлялись сотрудниками государственных и муниципальных служб, после чего проникали в квартиры стариков. Предлогом служила необходимость очищения вентиляционных каналов. Тем, кто хотел отказаться от данной услуги, мошенники угрожали привлечением к административной ответственности. За работу злоумышленники просили оплату в 7,5-12 тысяч рублей. Затем они имитировали профилактические мероприятия. В общей сложности таким образом преступникам удалось обмануть около 50 человек.

По факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело по 4 части 159 статьи УК РФ. Четверым фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одна женщина находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России