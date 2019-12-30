В Якутии стая собак растерзала 8-летнего мальчика

Мальчик в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

В Ленском районе Якутии по дороге из школы на маленького школьника напала стая бродячих собак.

ЧП произошло накануне днем, 20 января, в Ленском районе Якутии. 8-летний мальчик школьник шел с занятий домой, когда на него набросились 12-15 собак. Проезжающий мимо автомобилист разогнал собак и привез искусанного ребенка в больницу.

Сообщается, что мальчик в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Сотрудники регионального МВД и следком проводят проверку по данному факту. В ходе проверки будет дана правовая оценка работы чиновников Ленска, ответственных за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных, сообщает ТАСС.

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