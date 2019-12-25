В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз

У водителей заканчивается запас воды и продуктов.

В Якутии колонна грузовиков из 12 машин застряла в снегу в 50-градусный мороз. Об этом рассказали региональные журналисты и представители администрации региона. В настоящее время группа десантников из службы спасения отправилась на помощь водителям большегрузного транспорта. Известно, что воздушные судна вылетели в Кобяйский район.

Сегодня оперативная группа спасателей вылетела в 08:30 для доставки бензина застрявшим машинам дальше Сегян-Кюеля. пресс-служба ведомства по региону

Напомним, что с 24 декабря в Кобяйском районе Якутии власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Там застряли автомобили по причине формирования глубоких заносов снега по дороге к населенному пункту Сегян-Кюель. Грузовики стоят примерно в 27-30 километрах от села. У них нет связи с экстренными службами, а также заканчиваются продукты питания и питьевая вода.

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