В ЯНАО пьяный водитель умышленно наехал на группу молодых людей

Под колесами машины погиб 25-летний парень, второй с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.

В ЯНАО под суд отправится мужчина, который в пьяном виде сел за руль и начал давить молодых людей, с которыми у водителя возник конфликт.

По версии следствия, ЧП произошло в ночь 31 июля 2017 года. В четвертом часу утра, 32-летний местный житель, находясь за рулем своего авто в состоянии алкогольного опьянения повздорил с группой молодых людей из 6 человек. После ссоры мужчина снова сел за руль, увеличил скорость и намеренно направил машину на группу людей у обочины. В результате наезда погиб 25-летний парень, его приятель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 4 человека смогли увернутся от автомобиля.

В ходе следствия водитель всячески препятствовал следствию, свою вину не признавал.

С целью сбора доказательств его вины следствием проведены множественные судебно-криминалистические экспертизы, допрошены свидетели происшествия, исследованы видеозаписи, проведены обыски и осмотры места происшествия. СУ СК РФ по ЯНАО

Сейчас расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня ранее: Саратовец признался в изнасиловании врача поликлиники (видео).

Видео: СУ СК РФ по ЯНАО