В Воронеже пресекли деятельность группы лжеюристов

Аферисты обманули не менее 15 человек.

На территории Воронежской области российские правоохранительные органы пресекли деятельность группы лжеюристов и задержали четверых сообщников. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. Известно, что в начале 2021 года двое жителей Волгоградской области 27 и 29 лет зарегистрировали фирму. В арендуемо офисном помещении организаторы криминальной деятельности с помощью сообщников они заключали договоры с клиентами по оказанию юридической помощи. Злоумышленники не экономили на рекламных услугах в Интернете, а их компании поисковики выдавали первыми в списке по запросу пользователей.

Переходя по ссылке, потерпевшие заполняли предлагаемую форму, после чего с ними связывались аферисты и приглашали в офис на бесплатную консультацию и оформление необходимых документов, обещая высококвалифицированное правовое содействие. пресс-служба МВД РФ

Одной из потерпевших стала местная пенсионерка. Она сообщила оперативникам, что заключила с юридической компанией контракт. Её несовершеннолетний внук был задержан полицейскими за кражу из супермаркета, поэтому россиянка решила воспользоваться услугами адвоката. Лжеюристы убедили клиентку, что в действиях её родственника нет состава преступления, а уголовное дело в отношении него возбуждено не будет в том случае, если она воспользуется именно их услугами. В результате обманутая женщина заплатила свыше 50 тысяч рублей, но сотрудники фирмы своих обязательств так и не выполнили. С заявлениями на действия аферистов обратились не менее 15 человек. Предварительный материальный ущерб от их действий составил около 300 тысяч рублей. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранты расследования-организаторы незаконной деятельности отправлены под стражу, а их сообщники находятся под подпиской о невыезде и запретом определённых действий.

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Фото и видео: МВД Медиа