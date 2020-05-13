В Вологодской области задержан дебошир, повредивший колеса служебной машины

Мужчина объяснил причину своего поступка.

На территории Вологодской области сотрудники ППС задержали дебошира, повредившего колёса патрульной машины. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. Известно, что полицейские работали на вызове о бытовой ссоре. По указанному адресу нетрезвый 32-летний местный житель пытался попасть в квартиру сожительницы, однако испуганная женщина не открыла гостю дверь. Мужчина ушел на некоторое время.

Во время общения сотрудников полиции с череповчанкой на её сотовый телефон поступил звонок от кавалера, который сообщил, что собирается порезать колёса служебного автомобиля ППСП. пресс-служба МВД РФ

Оперативники на улице обнаружили злоумышленника, который уже успел повредить две шины патрульной "Лады". В руках у злоумышленника находился складной нож. Заметив полицию, дебошир попытался скрыться с места преступления, но был задержан. Сейчас в его отношении составлены административные материалы по статьям 20.21 и ст. 19.3 КоАП РФ. Россиянин находится под арестом на трое суток. По факту порчи государственного имущества ведется проверка.. Будет установлена материальная сумма ущерба.

Трех жителей Иркутской области осудят за разбой и хищения оборудования для майнинга.

Фото и видео: МВД Медиа